Meghan Markle racconta il difficile periodo che ha vissuto

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha recentemente compiuto 43 anni. La duchessa di Sussex ha festeggiato il compleanno con la sua famiglia, ma non ha mancato l’occasione di lanciare anche un messaggio di sensibilizzazione,ndo la sua personale esperienza con il cyberbullismo. Svelando, così, uno dei suoi periodi peggiori. La vita diè stata caratterizzata anche da momenti duri e complicati, in cui non sono mancati cedimenti a livello emotivo. La moglie del principe Harry, come ben sappiamo, ha subito molta pressione da parte della royal family, che l’ha portata ad allontanarsi definitivamente dagli impegni reali insieme a suo marito. Ma c’è di più. Ecco i retroscena inediti svelati dall’attrice.