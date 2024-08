Masters 1000 Montreal 2024 Sinner | Giornata positiva atteggiamento giusto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Le due partite di doppio mi hanno aiutato nel rientro ma oggi ho avuto l’impressione di colpire bene la palla, anche se vola parecchio. Oggi è stata unasicuramente”. Queste le parole di Jannikdopo la vittoria in due set su Borna Coric, all’esordio neldi, dove è chiamato a difendere il titolo. “Non è mai facile anche se sono abbastanza abituato a queste condizioni: è stata una partita dura, nel secondo set è stata più lottata e ho dovuto una palla break che avrebbe potuto cambiare la partita. Ho avuto ilmentale – prosegue il numero 1 al mondo – Sto cercando di essere più pulito sul campo, bisogna rientrare con la giusta mentalità. Sto cercando di giocare come fatto oggi, in maniera aggressiva e poi vediamo cosa succederà”.