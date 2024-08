Lo ship jumper di Lady Diana storia di un maglione diventato iconico

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 8 agosto 2024) Era una giornata di giugno del 1981. Solo quattro mesi prima era stato annunciato il fidanzamento tra Carlo, principe del Galles e la giovaneSpencer. Il mondo, dunque, aveva la sua favola moderna servita su un piatto d’argento ed una futura principessa da ammirare e idolatrare. Nonostante questo, però, nessuno si sarebbe aspettato che quella timida ragazza potesse diventata un’icona di stile, capace di sopravvivere alla sua stessa prematura scomparsa. Tornando, dunque, a quel pomeriggio di qualche anno fa, trascorso a guardare la partita di Polo in cui era coinvolto il suo futuro marito,D compie il suo primo atto come rappresentante di stile assoluto. Come? Semplicemente indossando unche, da quel momento, sarebbe passato alladel costume come lo