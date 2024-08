Le posizioni di Trump-Vance sulle Big Tech

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nella corsa alla Casa Bianca, è importante comprendere come i due candidati vogliano approcciarsi al tema delle grandi aziende del, quelle in grado di fatturare svariate centinaia di milioni di dollari ogni anno proponendo prodotti e servizi sempre più all’avanguardia e sempre più invasivi nella vita dei cittadini. Il ticket composto da Donald(candidato Presidente) e da J.D.(che dovrebbe diventare vicepresidente in caso di vittoria Repubblicana a novembre) ha delle idee piuttosto ondivagheBige sui provvedimenti – anche in termini di sviluppo e antitrust – che potranno essere presi in futuro. LEGGI ANCHE > L’interesse delle Bigper le elezioni americane J.D., infatti, è un uomo della Silicon Valley.