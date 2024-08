L’Allianz Stadium della Juventus è il migliore campo della Serie A | il premio e la classifica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) La Lega diA ha assegnato il‘Most Valuable Field’ per la stagione 2023/2024 e ad aggiudicarsi il riconoscimento è. Il terreno di gioco dello stadiosuccede a quello dell’Atalanta risultato vittorioso nella stagione precedente. “Una notizia lusinghiera, l’ennesima, per la casa bianconera: il nostro terreno di gioco è stato eletto come ilA nella stagione 2023/2024?, si legge in un comunicato diffuso dalla società bianconera. “ha infatti vinto Most Valuable Fieldstagione 2023-2024: unparticolarmente importante, perché a deciderlo sono proprio i protagonisti delle partite. Lafinale, infatti, viene determinata dai voti del capitanosquadra ospite, del direttore di gara, del registaproduzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomiciLNPA.