invasioni Creative a Gorizia Candidature entro 8 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 8 agosto 2024), in collaborazione con In\Visible Cities Festival e Comune di, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Carigo, chiama a raccolta studenti e studentesse, professioniste e professionisti del mondo dell’arte, della performance e della multimedialità invitandoli a partecipare alla call per la scuola estiva “Arti Multimediali e partecipative” in programma dal 29al 1° settembre 2024, ache, nel 2025, insieme a Nova Gorica, sarà Capitale Europea della Cultura. LE– Per proporre la propria candidatura è necessario inviare,l’8, il proprio curriculum vitae, insieme a un video di presentazione, all’indirizzo mail organizzazione@.it. I candidati dovranno essere residenti in Italia e avere meno di 35 anni.