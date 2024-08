Inserra | Il Napoli finalizzerà due acquisti prima della sfida con il Modena Ecco quando andrà via Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Brescianini e Neres potrebbero arrivareCoppa Italia, mentrepotrebbe essere ceduto l’ultimo giorno di mercato. In vistapartita di Coppa Italia contro il, in programma sabato allo stadio Diego Armando Maradona, ilè pronto a chiudere due importanti. A rivelarlo è Michele, noto giornalista sportivo, durante il suo intervento nel programma Radio Goal trasmesso su Kiss Kiss. Secondo, Giovanni Manna, direttore sportivo del, sta lavorando intensamente per finalizzare gli arrivi di Brescianini e Neresdel match contro il. Questi due innesti potrebbero fornire al tecnico una maggiore profondità di rosa e rafforzare la squadra in vistanuova stagione.