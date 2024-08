Inferno in A1 poliziotto fuori servizio salva vite entrando nel pullman del disastro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Firenze, 8 agosto 2024 – Una domenica di rientro a casa con la famiglia. Un pomeriggio come altri che, improvvisamente, nel tratto di autostrada tra Monte San Savino e Arezzo, diventa emergenza. Lo scorso 4 agosto, intorno alle 17, undella Questura di Firenze, Giuseppe, si è trovato a passare proprio nel luogo dove è avvenuto l’incidente mortale che ha coinvolto undi turisti di nazionalità cinese. Il mezzo è stato tranciato in due dal guardrail, provocando diversi feriti e un morto tra i turisti che viaggiavano in direzione Firenze. Le foto raccontano il terrore in A1: incidente del, il guard rail tra i sedili, i maxi soccorsi Poco dopo l’impatto, sullo stesso tratto di autostrada in direzione Firenze, viaggiava illibero dal