Incidente col monopattino nel 2023 | è morto il pontino Luigi Mercuri Aveva 53 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Esattamente un anno fa,è stato trovato privo di conoscenza vicino al suoelettrico a Cisterna. Trasferito in eliambulanza a Roma e poi a Velletri, il 53enne non si è mai ripreso ed è deceduto il 5 agosto. Circostanze Sconosciute Le cause dell’rimangono un mistero. Non è chiaro cosa sia successo tra via delle Regioni e via Bologna, dove è stato trovato. L’Ultimo Saluto I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Francesco. La comunità, commossa, ha mostrato sostegno alla famiglia di, partecipando numerosa alla cerimonia. Richiesta di Chiarezza La famiglia e gli amici chiedono di fare luce sulle circostanze dell’per onorare la memoria die dare pace ai suoi cari. L'articolocolnel: èil53proviene da Dayitalianews.