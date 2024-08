I camper e il contrassegno per disabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono Mariangela Cheli, figlia di Anna Maria Misuraca classe 1936 di Bologna. Scrivo a tutti Voi per segnalare un disservizio non trascurabile, nella speranza che venga posto rimedio nel prossimo futuro, in modo che altre persone non si sentano discriminate come mia madre. In data 03/08/2024 ci siamo recati dopo le 17 al Lago di Braies per far ammirare il suo splendore a mia mamma. Premetto che, per esaudire un suo desiderio, siamo stati in viaggio inuna settimana sulle Alpi e abbiamo riscontrato solo massima disponibilità nelle nostre tappe eccetto che al Lago.