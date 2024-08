Grave lutto per il famoso calciatore il figlio muore a soli 20 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

per il, il20per l'ex giocatore brasiliano. Una terribile disgrazia per il notoe i suoi familiari: si è spento il. Su "X" il cordoglio di Milan e Inter. per il, ila 20per Serginho, storico ex laterale del Milan. Il 53enne sta piangendo in queste ore la morte delDiego, appena 20enne. Sui social tanti i messaggi di vicinanza da parte del popolo rossonero e non solo.