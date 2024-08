Gran premio ippico l’atteso appuntamento questa sera al Martini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Ippodromosi prepara a ospitareil "Città di Corridonia", l’più atteso della stagione che richiama appassionati di corse al galoppo da tutta Italia e scommettitori, in quanto valido per la tris nazionale. Dieci i contendenti purosangue provenienti dai principali allevamenti italiani, pronti a sfidarsi su un tracciato che metterà alla prova la loro velocità e resistenza. Tra loro, non mancherà uno dei migliori jockey, Dario Di Tocco. "Un evento che valorizza la nostra struttura – ha affermato Pietro Siciliano, presidente del Comitato Corse Ippiche – e fa conoscere il territorio marchigiano anche all’estero". La prima corsa inizierà alle 20.30, ilalle 22.50, per concludere con la sesta alle 23.30.