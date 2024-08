Giornata internazionale del gatto | l’appello dell’assessore Giovanna Carlettini contro gli abbandoni estivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arezzo, 8 agosto 2024 –delgli“Una doppia circostanza e un appello: l’8 agosto è sia la festadelsia lain cui entriamo nel cuore delle tradizionali vacanze estive. La ricorrenza, dunque, non è solo l’omaggio a uno dei più familiari amici a quattro zampe che abita assieme a tantissime persone ma anche l’occasione per sensibilizzare sul tema dell’abbandono. È una pratica che ovviamente non si limita ai gatti ma coinvolge altri animali e che quando le persone partono per i luoghi di villeggiatura rischia di assumere i connotati dell’emergenza.