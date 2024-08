Gf Vip nota ex Vippona ritrova la fede e confessa | Ho scelto la castità!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nell’ultimo anno sono state tante le donne protagoniste del mondo dello spettacolo che hanno deciso di raccontarsi all’interno del salotto di Monica Setta, nella trasmissione di Rai Due Storie di donne al bivio e tra loro, proprio di recente, c’è stata anche un’ex, concorrente del Gf Vip nonché ex volto di Non è la Rai. Stiamo parlando di Miriana Trevisan, la quale ha raccontato alla giornalista e conduttrice alcuni cambiamenti inerenti la sua vita privata e sentimentale. La Setta, infatti, ha chiesto alla sua ospite delucidazioni in merito al voto diintrapreso dopo aver partecipato al reality show di Canale 5: Ho letto che da due anni hai fatto un voto diperché stai aspettando un grande sentimento, altrimenti chiudi con gli uomini.