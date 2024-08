Disclaimer | Cate Blanchett nasconde un oscuro segreto nel teaser della serie di Alfonso Cuaron

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) A partire dall'11 ottobre su Apple TV+, e in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ilApple TV+ conproverà a fare di tutto perre i suoi scandali passati nellalimitata in 7 episodi- La vita perfetta, in arrivo su Apple TV+ a partire dall'11 ottobre, come rivela il primod'atmosfera.Cuarón ha scritto, diretto e prodotto il thriller psicologico basato sull'omonimo bestseller del 2015 di Renée Knight. La star di TÁR, nonché due volte vincitrice dell'Oscar,interpreta l'acclamata giornalista investigativa Catherine Ravenscroft (), la cui reputazione viene messa in discussione dopo che un misterioso romanzo sembra conoscere e raccontare uno dei suoi segreti più oscuri. La, prodotta