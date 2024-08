Diritti tv Serie B inserimento di Amazon! Le partite in 3 piattaforme | DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato diB e sono in fase di definizione le trattative sul fronte deitv. Le ultime settimane sono state caldissime e di altissima tensione ma adesso inizia ad intravedersi la luce. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nell’edizione odierna è spuntata la soluzionePrime per la trasmissione delledel campionato cadetto. Sky e DAZN sono ancora in corsa a prezzi più bassi rispetto al precedente triennio. Un nuovo bando è stato aperto dalla Lega B nel quale è stato fissato il prezzo di 13 milioni.