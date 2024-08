De Vrij inizio stagione a rischio? La situazione dopo quasi 24 ore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista dell’della Serie A. Stefan depotrebbe saltare l’esordio contro il Genoa a causa di un problema muscolare subito durante l’ultima amichevole. Ecco le sue condizioni aventiquattro ore di distanza. ALTRO INFORTUNIO – Stefan deha riportato un affaticamento ai flessori nei minuti finali dell’ultima amichevole dell’Inter contro l’Al-Ittihad, destando preoccupazioni nello staff tecnico. Desi è accasciato toccandosi la coscia, segnale inequivocabile di un fastidio muscolare. Nonostante l’entità dell’infortunio sarà valutata con maggiore precisione nelle prossime ore, il primo responso non è positivo. Il difensore, infatti, ècertamente fuori per la prima partita della, con tempi di recupero stimati intorno ai 10 giorni.