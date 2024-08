Da Peschiera a Locate Triulzi danni e disagi | quartieri sott’acqua cartelli divelti vie bloccate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’ennesimo nubifragio si è abbattuto anche sul sud milanese. Ingenti i. A partire dalla zona di Linate, in viale dell’Aviazione, dove un albero è caduto bloccando la strada che porta ain entrambi i sensi di marcia. Il traffico è stato deviato verso la tangenziale est dove nel frattempo, a causa della forta pioggia, il traffico è andato in tilt. A San Giuliano la recinzione di un cantiere nei pressi dell’Ikea è stata abbattuta dal forte vento. Qui allagamenti lungo tutta la strada che porta dalla tangenziale all’abbazia. Via Pò allagata, a tratti impraticabile. E ancoradove alcuni cartelloni stradali sono caduti sul tratto di Sp 164 che collega alla 412 della Val Tidone. Sul posto polizia locale e protezione civile che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per evitare incidenti.