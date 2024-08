Ciclismo su pista Parigi 2024 Viviani | Livello salito rispetto a Tokyo non avevo le gambe per il podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non arriva la medaglia per Elianell’omnium maschile ai Giochi Olimpici di. L’azzurro non riesce a difendere il bronzo conquistato a2020 e chiude in 9ª posizione con 97 punti. L’oro va al francese padrone di casa Benjamin Thomas che, nonostante una caduta a 25 giri dal termine, compie l’impresa (164 punti) e batte il portoghese Iuri Leitao (153) e il belga Fabio van den Bossche (131). Ecco le parole diin zona mista: “Ilsi è alzato tantissimo. C’erano almeno dieci o dodici corridori con ambizioni di medaglia. Sono partito male nella scratch e nella prova a tempo. La prova a eliminazione mi ha rimesso in gioco e mi ha dato coraggio, ma oggi serviva un miracolo per le medaglie. Thomas ha portavo via subito i primi in classifica e la lotta alle medaglie si è chiusa lì.