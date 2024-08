Caldo record a luglio 2024 registrati i due giorni più torridi della storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2023 –è stato il secondopiùdi sempre ma anche il secondo mese piùa livello globale, con una temperatura media dell’aia in superficie ERA5 di 16,91°C, cioè 0,68°C in più rispetto alla media del mese tra il 1991 e il 2020 e solo 0,04°C in meno rispetto al precedente massimo (registrato a2023). L’allarmanteè segnalato dal Copernicus Climate Change Service. Il servizio pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell'aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Per le sue analisi, Copernicus utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.