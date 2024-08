Caldo e gli effetti sul corpo umano | lo studio parla chiaro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) In Italia in questi giorni si stanno registrando temperature molto alte. Ma quali sono glidelsul? La risposta di uno. In questi primi giorni di agosto, nonostante qualche pioggia che ha colpito in particolare il Nord, si stanno registrando temperature molto alto in tutto il Paese. Unimportante e strettamente legato al cambiamento climatico. Ma quali sono glisul? Ile glisul– cityrumors.it – foto AnsaCome riportato dall’Adnkronos, l’organizzazione no profit Climate Central ha effettuato una nuova analisi per cercare di rispondere a questa domanda. Ecco, quindi, quali sono glidelsull’uomo. Ile il: ecco gliPersona che si bagna la testa a causa del– cityrumors.