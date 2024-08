Blanc | Dell’Inter mi piace tutto! Parlato con Pavard e Thuram

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024)è un ex, avendo guidato la difesa dal 1999 al 2001, e ora è l’allenatore dell’Al-Ittihad. Stasera ha vinto 0-2 l’amichevole a Monza contro il suo passato, ma nell’intervista rilasciata a Sportitalia ha solo buone parole per gli avversari appena sfidati. IN PREPARAZIONE – Per Laurentquello di stasera è stato un buon test per il suo Al-Ittihad: «Abbiamo dei giocatori con talento, sicuramente, ma l’Inter ha tanti giocatori di talento. È stata una bella partita, penso che le due squadre sono in preparazione: non dimentichiamolo. Però sono contento di come abbiamo giocato, è stata una bella partita. Abbiamo un po’ di giorni di riposo, la stagione comincia alla fine del mese. Anche l’Inter sarà sicuramente una bella squadra da seguire quest’anno».