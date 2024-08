Bere vini rossi in estate non è più un tabù I trend del 2024 secondo Vinarius

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bollicine ebianchi in tenuta, ripresa dei rosé soprattutto quelli freschi e più leggeri ma attenzione a un nuovoche sembra affacciarsi sul mercato deinel periodo estivo: quello che riguarda i. La tipologia che in Italia, e non solo, sta soffrendo maggiormente da circa due anni, comprese le grandi e piccole Dop, sta cercando delle nuove vie per conquistare (o riconquistare) i consumatori. Anche per merito del lavoro degli enotecari, figure professionali del mondo Horeca capaci di orientare e guidare le scelte, suggerendo nuovi abbinamenti e alternative rispetto alla tradizione. Per capire cosa sta accadendo in questo, abbiamo intervistato Andrea Terraneo, presidente di, l'associazione delle enoteche italiane che conta oltre 120 associati.