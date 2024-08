Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) In principio erano le promesse elettorali delle destre ai concessionari. “Fratelli d’Italia continuerà a dare battaglia in Parlamento e in ogni sede per difendere il futuro di migliaia di imprese e lavoratori” (Giorgia Meloni, 19 maggio 2022). “Al futuro del settore penserà il prossimo governo di centrodestra con Forza Italia come sempre dalla parte delle aziende e dei lavoratori italiani” (Maurizio Gasparri, 2 settembre 2022). “Scorretto che a 20 giorni dalle elezioni qualcuno voglia correre coi decreti attuativi della Bolkestein, siano il nuovo Parlamento e il nuovo governo a occuparsene” (Matteo Salvini, 3 settembre 2022). Avanti veloce di due anni: le associazioni di categoria Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti hanno indetto per venerdì 9 agosto due ore di “sciopero dell’ombrellone” contro il governo Meloni, accusato di non aver mantenuto gli impegni.