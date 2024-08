Ballerina una star del film anticipa sequenze d' azione complicatissime Ci sono tanti piani sequenza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il nuovo spin-off della saga di John Wick,, arriverà nel 2025 al cinema, ed unadelsottolinea che le molte scene d'state complicate L'universo di John Wick è pronto ad espandersi con il suo primospin-off,. David Castañeda, il cui ruolo non è ancora stato svelato, ha recentemente rivelato che ledi combattimento della pellicola saranno simili a quelle deidi John Wick. Parlando con Screen Rant sul red carpet della quarta stagione di The Umbrella Academy, a Castañeda - che nella serie di supereroi di Netflix interpreta Diego Hargreeves - è stato chiesto di dire qualcosa su John Wick, Presenta:(che è il titolo ufficiale del): "Oh, cavolo. Sarà esattamente quello che vi piace di John