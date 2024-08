Atletica Noah Lyles positivo al Covid accusa un malore | in dubbio per la 4×100?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Serata da incubo allo Stade de France per, che ha chiuso in terza posizione la finale dei 200 metri vedendo sfumare il suo ambizioso progetto di poker ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo aver vinto i 100 al photofinish, il fenomeno americano era nettamente favorito per la medaglia d’oro sul mezzo giro di pista e nei prossimi giorni avrebbe inseguito altri due titoli in staffetta (e 4×400). Il terzo uomo più veloce di sempre sui 200 si è fatto sorprendere quest’oggi dall’exploit di uno straordinario Tetsile Tebogo (Botswana), arrivando dietro anche al connazionale statunitense Kenneth Bednarek e replicando dunque il bronzo conquistato a Tokyo 2021. Una prestazione indubbiamente al di sotto delle aspettative, condizionata però con ogni probabilità da un fattore esterno.