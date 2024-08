Amadeus lancia il suo ‘Sanremo d’autunno’ debutto sul Nove il 22 settembre

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) – Segnatevi la data: 22– è ilufficiale disugli schermi del. Doppio. Non solo quello previsto, ma pure un altro programma destinato ad avere un peso rilevante, molto rilevante nel calendario musicale.il suosulil 22E’ quanto si legge su ‘Il Giornale’ che, in un articolo a firma di Paolo Giordano, dettaglia: “Come già anticipato da TvBlog, in access prime time, ossia intorno alle 20.30, il 22condurrà la prima puntata di Chissà chi è, che è la ‘versione Discovery’ dei Soliti Ignoti, titolo di proprietà della Rai. Entrambi sono comunque diretta emanazione di Identity, il format di Endemol nel quale bisogna indovinare la professione dei personaggi che si presentano ai concorrenti in gioco. Ma dopo la fine della puntata,resta.