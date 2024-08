Altro che amichevole tra Lazio e Southampton finisce con calci e pugni | il video della rissa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mancano pochi giorni all’inizio dei campionati e le varie squadre europee si stanno affrontando in sfide amichevoli. Il livello tecnico sale e di conseguenza anche il livello agonistico cresce, per arrivare preparati alle prime sfide di campionato.però hanno preso troppo sul serio un’che è finita addirittura inin, cos’è successo? Tutto è iniziato dopo un fallo piuttosto ruvido su un giocatore, rimasto a dolorante a terra. Cataldi si è avvicinato a muso duro all’autore del fallo, redarguendolo per il brutto intervento. A parte un po’ di fisiologica elettricità, questi battibecchi tra giocatori nascono e muoiono lì e in effetti la situazione sembrava piuttosto sotto controllo.