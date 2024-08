Volley Parigi 2024 Giannelli | Più bravi loro sulla mia squadra metto la mano sul fuoco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La nazionale italiana dimaschile esce di scena in semifinale ai Giochi Olimpici di. Resta il tabù oro olimpico per gli azzurri, che cadono contro i padroni di casa della Francia. Match a senso unico con i transalpini praticamente sempre al comando. 3-0 (25-20 25-21 25-21) in poco più di un’ora e Italia che si giocherà la medaglia di bronzo con gli Stati Uniti. Così capitan Simonein zona mista: “hanno giocato meglio di noi. Sono stati piùin tutti i fondamentali. Non volevamo questo risultato ma oggi la sconfitta è stata meritata. C’è dispiacere ma non delusione perché oggi non abbiamo mai avuto chance. Solo nel secondo set siamo andati avanti, ma sono rientrati con ace e punti con palla staccata dalla rete. Hanno battuto bene per tutta la partita e ci hanno messo in grande difficoltà in fase offensiva.