Volley la Francia rasenta la perfezione e non dà scampo all’Italia nella semifinale olimpica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Italia è stata travolta dalladel torneo dimaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Campioni del Mondo non sono mai riusciti a impensierire i Campioni Olimpici di Tokyo 2020, inchinandosi con un secco 3-0 (25-20; 25-21; 25-21) al termine di un incontro a senso unico giocato di fronte al rovente pubblico transalpino che ha gremito la South Paris Arena. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono risultati impalpabili in tutti i fondamentali: fallosi al servizio, imprecisi in attacco, inermi in ricezione, poco efficaci a muro.