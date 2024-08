Volley femminile qualche problema fisico per la Turchia | le giocatrici non al meglio verso la semifinale con l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)affronterà lanelladel torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver surclassato la Serbia con un perentorio 3-0 e aver superato lo scoglio dei quarti per la prima volta nella storia. Le ragazze del CT Julio Velasco torneranno in campo giovedì 8 agosto (ore 20.00) per incrociare le Campionesse d’Europa, che sono riuscite ad avere lasulla Cina al tie-break e che proveranno a riscattare la sconfitta rimediata contro le azzurre nella fase a gironi (3-0). La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, desiderosa di raggiungere l’atto conclusivo e provare a conquistare la medaglia d’oro.