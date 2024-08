Venerdì la partenza per la Germania A Friburgo l’ultimo test dell’estate Prove generali viola | Palladino pensa al Parma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Senza un attimo di respiro, ma con le idee più chiare dopo le ultime due amichevoli giocate nel giro di 48 ore, la Fiorentina ieri mattina è subito scesa in campo per smaltire le fatiche accumulate neicon Montpellier e Grosseto che, con un bilancio di due vittorie figlie di nove reti fatte e tre subite, ha chiuso gli appuntamenti estivi in Italia della squadra di. L’attenzione adesso è tutta spostata verso la gara del 10 agosto a, dove Biraghi e soci affronteranno i padroni di casa in quella che sarà l’ultima sfida internazionale deiprima del debutto in campionato la settimana successiva a. La sensazione è che il tecnico, dopo aver operato una rotazione ragionata contro francesi e maremmani, sceglierà di affrontare la formazione tedesca con l’undici che poi debutterà in Serie A in Emilia.