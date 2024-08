Us Open 2024 Rafael Nadal dà forfait | Ci vediamo alla Laver Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024)non ci sarà ai prossimi Us. Lo spagnolo risultava regolarmente iscritto nell’entry list dell’ultimo Slam delutilizzando il ranking protetto, ma con un post sui suoi canali social ha annunciato il suo. “Ciao a tutti, scrivo oggi per informarvi che non giocherò questo agli Su, un posto dove conservo fantastici ricordi – spiega l’ex numero 1 al mondo – Mi mancherà l’elettricità e soprattutto quella speciale sessione serale a New York sull’Ashe, ma non penso di essere capace di dare il mio 100% questa volta. Grazie in particolare a tutti i miei fan americani, mi mancherete e ci vedremo un’altra volta. Buona fortuna a tutti per un sempre fantastico Us! Il mio prossimo evento sarà laCup a Berlino“.