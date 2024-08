Ultime Notizie Roma del 07-08-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)dailynews radiogiornale buona giornata Un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco vita studio in medioriente in apertura la tensione nella regione altissima secondo il Wall Street Journal dall’iran sta ascoltando lanciamissili e conduce esercitazioni in vista di un attacco a Massa nominato il successore di guida del Movimento Sara gli anni ha Silvan il capo della Fazione Gaza e la mente del 7 ottobre ricercato numero uno di Israele la scelta secondo funzionario di arte rappresenta un forte messaggio di resistenza in Israele intanto Putin chiede a Tirano di evitare Vittime Civili nelle risposte Israele Per l’uccisione del leader di hamas e li ha annunciato che la risposta armata Israele te l’ho dato insieme a Irene Yemen jet di terapie sorvolano a ruota Beirut andiamo negli Stati Uniti kamala Harris ha scelto il suo vice e ti invalido settantenne governatore ...