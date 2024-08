Uccide la moglie in strada Le spara dritto al cuore poi entra dal tabaccaio | Ho fatto ciò che dovevo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) FONTE NUOVA (Roma) Le hato un unico colpo al petto, vicino alndola dentro la Panda rossa che stava per mettere in moto alle 9 del mattino. Lui, Domenico Ossoli, 74 anni, autista di bus privati in pensione, si è poi costituito dentro il bar tabacchi accanto al centro veterinario dove la, Annarita Morelli, 72 anni, si era recata per ritirare dei farmaci per un gattino. "Hoquello che: l’ho ammazzata, piuttosto che darle la separazione", ha confessato al titolare il marito (e padre di tre figli) assassino. Teatro del 65esimo femminicidio del 2024 è Fonte Nuova, Comune alle porte di Roma. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo non ha opposto resistenza, consegnando l’arma del delitto con ancora 8 colpi dentro, legalmente custodita per uso sportivo (Ossoli è anche un appassionato cacciatore).