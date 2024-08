Troppi rischi gli azzurri non si allenano nella Senna Si tuffa il ct | Odore e sapore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'Italia dice no. Per il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi laè perfettamente balneabile e le gare di nuoto di fondo si svolgeranno regolarmente nel fiume che attraversa la Capitale francese. Questo nonostante i malori e le proteste degli atleti. E così, malgrado sia stata comunicata la possibilità di provare il campo gara che ospiterà le 10 km di fondo, ovvero il tratto ditra pont Alexandre III e pont de l'Alma, negli stessi orari delle gare in programma giovedì e venerdì dalle 7.30, i nuotatoriGiulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri stanno rifinendo la preparazione presso una piscina del circuito olimpico.