The Family Sehrat muore o finisce in prigione? Le anticipazioni

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 7 Agosto 2024 9:21 pm by Redazionenelle puntate di Thesi è inserito tramite Yagmur. I due hanno subito dimostrato di avere un segreto che riguarda il passato. Ebbene il primo ha commesso un omicidio e la sorella di Devin, la quale era una prostituta, ha scoperto tutto. Pertanto, oraha intenzione di eliminarla, in modo da evitare che lei un giorno lo denunci. Fortunatamente non riesce nell’impresa. Riesce comunque a picchiarla, prima dell’arrivo di Cihan. Quest’ultimo poi cancella i filmati della videosorveglianza, su ordine di sua madre, la quale vuole evitare una guerra con la famiglia di. Ma ecco che Aslan scopre tutto e non reagisce bene.