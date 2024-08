Si tinge i capelli ma qualcosa va storto | Sembravo Megamind avevo la testa a palloncino Il mio cuoio capelluto è pieno di croste gialle e verdi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “, era orribile. Sono tornato a casa e la mia ragazza era sbalordita, non riusciva a guardarmi perché non ero me stesso,questagrande e a”. Questo è ciò che è successo a Ryan Briggs, un istallatore del gas di Blackburn, in Inghilterra, dopo essersi fatto una tinta per coprire alcunigrigi. Dare diverso colore alle nostre acconciature è una pratica che viene sempre più fatta in autonomia, nelle rispettive abitazioni. Ciò che sembra essere un’azione comune e priva di potenziali rischi, si è invece dimostrata da non sottovalutare affatto. La madre del signor Ryan, poco prima dell’inizio di agosto, aveva acquistato al figlio una tinta nera da mettere una volta arrivato a casa. Contento ed euforico per l’acquisto che, per qualche settimana, gli avrebbe coperto qualche capello scolorito, Briggs ha applicato il prodotto sulla propria