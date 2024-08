Serena Williams respinta da un ristorante di Parigi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024), una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, è stata recentementeda un. La vicenda ha avuto luogo mentre l’ex atleta si trovava in vacanza nella capitale francese con le sue figlie. Questo episodio ha generato molte discussioni e polemiche sui social media, portando ilcoinvolto a rilasciare una dichiarazione ufficiale.all’entrata di un(Credits: ANSA) – VelvetMagIl rifiuto alSecondo quanto riportato,si è recata alno in compagnia delle sue figlie per una cena. Tuttavia, al momento dell’arrivo, le è stato negato l’accesso al locale. L’ex tennista ha condiviso la sua frustrazione e delusione sui social media. In rete, ha difatti affermato di essere stata trattata in modo ingiusto.