Sarah è la nuova artista Up Next Italia di Apple Music | Il mio viaggio nella musica è appena iniziato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È– nome d’arte diToscano – laa essere inclusa nel programma Up, l’iniziativa dirivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. «Entrare a far parte della famiglia di Updimi fa sentire grata ed emozionata al tempo stesso. – racconta– Il mioa èe sto già facendo tante cose bellissime, sento molto il supporto dei miei fan! Questaopportunità rappresenta per me uno step ulteriore per continuare a crescere e a far conoscere al pubblico la miaa». LEGGI ANCHE:, il percorso ad ‘Amici’ e il primo EP: «Sto imparando a vivere senza troppe paranoie» Upfa parte del programma globale Up