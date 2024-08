Parigi 2024 Tita-Banti e Dell’Aquila per la conferma Atletica tra l’incognita Tamberi e la curiosità per Diaz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Martedì 6 agosto doveva essere la giornata più difficile, quella che potenzialmente poteva interrompere la striscia di 31 giorni olimpici a medaglia. E invece ci ha pensato uno dei più giovani della spedizione record da 403 azzurri aa dare continuità alla serie: Mattia Furlani a 19 anni mette il tassello numero 31 e di fatto anche le basi per quella che sarà sicuramente la trentaduesima giornata a podio. Il rush finale ai Giochi Olimpici entra nel vivo e l’Italia ci si tuffa con una medaglia sicura: Ruggeroe Caterina, campioni di tutto nel Nacra 17, sono certi di finire tra i primi tre e in Medal Race dovranno solo colorare il metallo. Quattordici i punti di vantaggio sugli argentini Majdalani-Bosco. Venti quelli su Gimson-Burnet, argento di Tokyo. L’Italia però non può accontentarsi dei ‘cannibali’ della vela.