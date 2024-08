Parigi 2024 Tamberi in finale nell’alto con brivido | Non ha funzionato niente ma sabato sarà diverso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto– Gianmarcoe Stefano Sottile innel salto in alto alle Olimpiadi di. I due azzurri si fermano a 2.24 nelle qualificazioni senza centrare la misura richiesta di 2.29. I risultati valgono comunque l’accesso allain programma il 10 agosto.completa la missione nonostante condizioni fisiche non ottimali per i problemi provocati da un sospetto calcolo renale negli ultimi giorni. Il 32enne marchigiano, con insoliti pantaloni lunghi, entra in gara a 2.20 e supera l’asticella, con un margine relativamente ridotto. Il campione olimpico non appare soddisfatto per l’esecuzione ma porta a casa il primo risultato., con canonici pantaloncini, torna in pedana per affrontare la misura di 2.24: primo tentativo e salto valido, nonostante un’asticella traballante. Si arriva a 2.27: primo tentativo, errore netto.