Odenthal non nasconde le ambizioni | Già vinto due campionati spero nel terzo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La padronanza dell’italiano è ancora approssimativa, ma un detto popolare, Cas Ondenthal, pare l’abbia mandato a memoria prima di arrivare a Sassuolo. Recita ‘non c’è due senza tre’ e allude alle due promozioni già ottenute in carriera dal difensore centrale che il Sassuolo ha acquistato dal Como, con cuiha giocato le ultime due stagioni totalizzando 60 presenze. Una con i lariani, la stagione scorsa, l’altra in Olanda, con il NEC Nijmegen nel 2020/21. Il tris spera di farlo in neroverde, ma intanto il difensore olandese si gode un impatto che non lo ha sorpreso più di tanto. Perché Sassuolo e il Sassuolo,, li ha scelti con cognizione di causa. "Un grande club, una società con idee chiare e obiettivi altrettanto chiari: quando il mio agente mi ha detto dell’interesse dei neroverdi non ho avuto dubbi.