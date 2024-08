Nuoto in acque libere dopo la cancellazione dell’allenamento sulla Senna le gare delle Olimpiadi non sono a rischio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)il triathlon ora è la volta delinad essere a. Stiamo parlando, ovviamente,condizionidellache, come facilmente preventivabile, stanno nuovamente preoccupando i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nelle ultime ore,tutto,stati annullati gli allenamenti in vistadiina causa dell’acqua che gli organizzatori hanno definito “non adatta per nuotare”. Ci risiamo. Non solo, si tratta già del quinto allenamento cancellato dall’inizio dei Giochi Olimpici e la situazione sembra non migliorare. Il programma delindovrebbe andare in scena sin da domani con la gara di 10km femminili (ore 07.30), quindi venerdì 9 agosto si chiuderà con la 10km maschile (anche in questo caso alle ore 07.30).