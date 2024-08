Non so più come definirli | la sparata di Provenzano contro il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Non so più, sono un po' strani": il deputato dem Peppelo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, riferendosi ale all'approvazione a Montecitorio del Dl Carceri. "È davvero strano pensare che dopo una giornata passata a discutere dell'emergenza carceri in Parlamento - ha proseguito l'onorevole del Pd - il ministro, invece di essere in Parlamento a misurarsi con noi, era a Palazzo Chigi e ha comunicato di avere delle soluzioni per l'emergenza carceraria. Allora perché non l'ha messo nel provvedimento che abbiamo discusso oggi?". Soddisfatte le forze di maggioranza. "Più sicurezza ai cittadini, certezza della pena, tutela alle forze dell'ordine. Con Fratelli d'Italia finisce l'era degli indulti cari alla sinistra", ha commentato il capogruppo di Fdi a Montecitorio, Tommaso Foti.