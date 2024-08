Marcinelle | Boschi ' monito a ricordare lavoro di italiani all' estero'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “L'8 agosto del 1956 persero la vita 136 nostri connazionali, 262 persone di 12 nazionalità. E in quel tempo gli immigrati eravamo noi, alla ricerca di condizioni di vita più dignitose, quelli che dovevano fare i lavori che non voleva fare nessuno. Il dolore dell'incidente diunì le famiglie e le nazioni, tanti pregiudizi e discriminazioni si attenuarono. La lampada di Mario Ziccardi, uno dei 13 sopravvissuti a quella tragedia, che fu donata a Renzi quando era presidente del Consiglio per noi resta una tenere accesa la luce sulle vittime, sui nostri connazionali che hanno contribuito a costruire altri Paesi, aquegliall'che, allora come oggi, con la loro fatica rendono lustro al nostro Paese”.