Le Iene traslocano alla domenica Si parte contro Amadeus

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Senza più la Champions League, Mediaset ha deciso di riaccendere con l’intrattenimento il prime time del martedì di Canale 5, costringendo Le– che sarebbero state di intralcio – ad abbandonare una serata che era ormai storica per il programma di Italia 1. In autunno la rete ammiraglia schiererà al martedì due tra i titoli più attesi: una nuova edizione di Temptation Island, sulla scia del clamoroso successo estivo, e a seguire il ritorno de La Talpa con Diletta Leotta. Per evitare di pestarsi i piedi, Lesi rifugiano nell’affollata serata della. Ledi: quanta concorrenza! Squadra che (con)vince non si cambia (al timone Veronica Gentili con Max Angioni ed Eleazaro Rossi), ma serata sì: la stagione 2024/2025 de Leandrà in onda die la prima puntata, salvo variazioni, ci risulta essere il 22 settembre.