L’Adriatico e il ritorno della mucillagine Da cosa dipende? Qual è l’impatto degli allevamenti intensivi della Pianura Padana

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La presenza di mucillagini nelè una delle conseguenze del carico di nutrienti in eccesso che arriva soprattutto dagli. Si tratta di un fenomeno naturale e non nocivo, almeno per la saluteesseri umani, ma che riaccende i riflettori sulla vulnerabilità di questo mare poco profondo, rispetto agli effetti del cambiamento climatico (e al riscaldamento delle acque) e agli impatti diretti delle attività umane delle coste e dell’entroterra., infatti, è il recettore delle acque che drenano il grande bacino padano-veneto, con i suoi oltre venti milioni di abitanti, la sua industria e la sua agricoltura e zootecnica intensiva.