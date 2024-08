L’Accademia riparte da mister Leo Rossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Mancano meno di due settimane al raduno delSpal che comincerà a lavorare lunedì 19 agosto a Vigarano Mainarda, punto di riferimento del movimento femminile biancazzurro. È stato confermato sulla panchina della prima squadraLeonardo, che dopo una stagione di apprendistato si è appassionato al calcio in rosa ed è pronto a ripartire al timone del gruppo di serie C. A proposito, ieri il Dipartimento calcio femminile ha reso nota la composizione dei gironi del campionato di serie C 2024-25: in attesa del calendario, con la prima giornata fissata per domenica 8 settembre, come l’anno scorsoSpal è stata inserita nel girone B.