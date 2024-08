Invidiosi e pure str***?! | la lezione di Capezzone a chi nega il disastro di Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nel suo "Occhio al caffè" Danieleaffronta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina il tema centrale è quello dell'attesa di Israele che teme un attacco dell'Iran. Ma ampio spazio anche alle Olimpiadi che tengono banco non solo per il lato sportivo ma anche per quello organizzativo. Il Villaggio Olimpico sta diventando pian piano l'epicentro del fallimento di questi Giochi. La denuncia di Peaty che ha parlato di "vermi" nel piatto è solo l'ultima figuraccia del comitato che organizza i giochi. Ma c'è chi non la pensa così, come nel caso de Il Domani che parla di "invidia" verso la Francia. E di fatto la risposta del direttore editoriale di Libero non si fa attendere: "Insomma la Senna inquinata, la fuga dal Villaggio Olimpico e i vermi nel piatto sarebbero frutto della nostra inviadia? Non soloma?".